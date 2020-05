De Luca firma la nuova ordinanza, in Campania divieto per il cibo da asporto (Di sabato 2 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dopo il discorso di ieri, è stata firmata e pubblicata la nuova ordinanza da parte del Governatore della Campania, Vincenzo De Luca con una validità che va dal 4 al 10 di maggio. I temi trattati sono stati tutti messi nero su bianco: dall’obbligo delle mascherine alle due fasce orarie per le passeggiate (al mattino dalle 6.30 alle 8.30 e la sera dalle 19 alle 22). Vietato fare jogging e, leggendo bene tra le carte, appare la vera novità di questa nuova serie di decisioni: confermata la consegna a domicilio per gli esercizi di ristorazione mentre è stata vietata l’attività di asporto, diversamente da quanto ci si aspettava. Tra le altre cose, è stata anche confermato l’obbligo per tutti quelli che faranno ritorno in Campania di avvisare l’Asl di competenza, tramite mail o ... Leggi su anteprima24 UFFICIALE - De Luca firma nuova ordinanza : cambia orario cibo a domicilio - ok attività motoria all'aperto

De Luca firma l’ordinanza : ecco cosa riapre. Ma sarà una fase sperimentale

