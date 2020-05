Dalla Spagna – Lautaro ha scelto | no al rinnovo con l’Inter | futuro al Barça

(Di sabato 2 maggio 2020) Il Mundo Deportivo è sicuro:ha preso una posizione e ha rifiutato ilcon l’Inter. Vuole giocare al Barcellona Insono sicuri.Martinez hail Barcellona prendendo una posizione in questo tormentone pre-estivo. Secondo Il Mundo Deportivo l’argentino si è esposto decidendo di accettare la corte blaugrana. Il quotidiano spagnolo riporta cheabbia declinato la proposta didei nerazzurri perchè non vuole perdere il treno che lo porterà a giocare con Leo Messi. La prossima mossa da fare, quindi, sarà chiedere la cessione all’Inter ma senza alzare la voce e andare contro il club. Secondo fonti spagnole sarebbe già stato raggiunto l’accordo tra il giocatore e il club. Ora il Barcellona dovrà ottenere il sì di Steven Zhang che – sottolinea Mundo Deportivo ...

Il Mundo Deportivo è sicuro: Lautaro ha preso una posizione e ha rifiutato il rinnovo con l'Inter. Vuole giocare al Barcellona In Spagna sono sicuri. Lautaro Martinez ha scelto il Barcellona prendendo ...Ivana Mrazova e Luca Onestini separati dal coronavirus, lei: "Non riesco a tornare in Italia" La modella ex concorrente del Grande Fratello Vip racconta la sua difficile situazione: bloccata dalla fam ...