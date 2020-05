Da dove vengono le leggende sul coronavirus (Di sabato 2 maggio 2020) (foto: Gary Miller/Getty Images)Dal virus nato in laboratorio ai rimedi casalinghi, dai topi mangiati vivi al 5g, i debunker non hanno pace col coronavirus. Ma c’è anche chi bufale, leggende e complotti li studia, e sta tracciando l’epidemia parallela che sta investendo il folklore. Questa parola non riguarda solo buffi stupidi costumi locali (cit.), ma tutto ciò che anche oggi, anche in una moderna metropoli o su internet, si tramanda culturalmente da persona e persona e che ci definisce. Non a caso l’American Folklore Society ha da tempo attivato sul suo sito una sezione dedicata a Covid-19 che ospita già alcune riflessioni e materiale di studio. Anche il Belief Narrative Network dell’International Society for Folk Narrative Research, e la International Society for Contemporary Legend Research si sono attivati ... Leggi su wired Toscana - mascherine obbligatorie. I supermercati dove vengono distribuite gratis - L'elenco (Di sabato 2 maggio 2020) (foto: Gary Miller/Getty Images)Dal virus nato in laboratorio ai rimedi casalinghi, dai topi mangiati vivi al 5g, i debunker non hanno pace col. Ma c’è anche chi bufale,e complotti li studia, e sta tracciando l’epidemia parallela che sta investendo il folklore. Questa parola non riguarda solo buffi stupidi costumi locali (cit.), ma tutto ciò che anche oggi, anche in una moderna metropoli o su internet, si tramanda culturalmente da persona e persona e che ci definisce. Non a caso l’American Folklore Society ha da tempo attivato sul suo sito una sezione dedicata a Covid-19 che ospita già alcune riflessioni e materiale di studio. Anche il Belief Narrative Network dell’International Society for Folk Narrative Research, e la International Society for Contemporary Legend Research si sono attivati ...

