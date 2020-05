Costituzione violata o difesa dell’interesse generale?Giuristi divisi su Conte (Di sabato 2 maggio 2020) Costituzione violata o difesa dell’interesse generale?Giuristi divisi su Conte Se non fosse per molti aspetti pretestuoso l’attacco a Conte da parte delle opposizioni, saremmo di fronte a un vero e proprio paradosso storico, con la destra (compresa quella post-Msi) a difesa della democrazia costituzionale e la sinistra intenta a salvaguardare il lockdown e la sospensione delle libertà sancite dalla nostra Costituzione. Le cose sono in realtà più complesse di così, giacché dietro la riapertura ci sono interessi ben precisi, così come dietro la continuazione del lockdown. Nel primo caso, gli interessi di Confindustria che preme per la riapertura totale delle attività, oppure del centrodestra e di Renzi che cercano di cavalcare il malContento contro il lockdown per mandare Conte a casa e formare una nuova maggioranza, magari ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 2 maggio 2020)dell’interesse generale?GiuristisuSe non fosse per molti aspetti pretestuoso l’attacco ada parte delle opposizioni, saremmo di fronte a un vero e proprio paradosso storico, con la destra (compresa quella post-Msi) adella democrazia costituzionale e la sinistra intenta a salvaguardare il lockdown e la sospensione delle libertà sancite dalla nostra. Le cose sono in realtà più complesse di così, giacché dietro la riapertura ci sono interessi ben precisi, così come dietro la continuazione del lockdown. Nel primo caso, gli interessi di Confindustria che preme per la riapertura totale delle attività, oppure del centrodestra e di Renzi che cercano di cavalcare il malnto contro il lockdown per mandarea casa e formare una nuova maggioranza, magari ...

