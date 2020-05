Cosa si potrà fare dal 4 maggio nessuno lo ha capito | da Roma indicazioni confuse

Leggi su newsmondo

(Di sabato 2 maggio 2020) Coronavirus, dubbi sulla fase 2:si potrà effettivamentedal 4lo ha. Lo scontro tra le Regioni e il Governo non aiuta. Il 4inizia ufficialmente la fase 2. Questa è una delle poche cose chiare al 1. A tre giorni da una riapertura ancora decisamente poco chiara. Dalle prime parole del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sembrava che potessero muoversi solo quasi 5 milioni di lavoratori e le persone che avevano la fortuna di avere un parente nella stessa regione. La famosa visita ai congiunti. Poi si è passati dai congiunti ai fidanzati fino agli amici. Quindi di fatto tutti avrebbero un motivo/amico per uscire legittimamente di casa. Poi alcune regioni hanno autorizzato lo spostamento verso le seconde case (solo per lavori di manutenzione),che il governo aveva vietato. Ciliegina sulla torta, la Calabria ...