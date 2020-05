Coronavirus: voucher turistici per imprese e coop, ok Ars a emendamento (Di sabato 2 maggio 2020) Palermo, 2 mag. (Adnkronos) - Allargati a imprese e cooperative turistiche i voucher per l'acquisto dei pacchetti turistici previsti nella Finanziaria regionale, voucher che potranno essere utilizzati anche per i ticket di musei e poli monumentali. Inoltre, sarà realizzato l'albo regionale dei tour operator. E il contenuto di un emendamento a firma di Claudio Fava approvato ieri notte alla Finanziaria regionale, all'esame dell'Assemblea regionale siciliana.Un secondo emendamento a firma del presidente della commissione Antimafia era già stato approvato per il sostegno al mondo dell'informazione e dei media. Questi emendamenti si sommano a quanto già proposto in sede di commissione, e recepito nel testo, relativamente all'acquisto delle pubblicazioni degli editori librari siciliani e alle misure a sostegno della scuola e dell'università. ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus - “Voucher al posto dei rimborsi per i biglietti aerei” : la lettera di 12 Paesi alla Commissione europea

