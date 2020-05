Coronavirus | ultime notizie – In Italia quasi 270 vittime nelle ultime 24 ore | in

Leggi su open.online

La ripartenza della Fase 2 e il paradosso annunciato dai consulenti del lavoro: «Torneranno a lavorare soprattutto gli over 50 e i lavoratori del Nord» ANSA/RICCARDO ANTIMIANI Immagine di repertorio, operai al lavoro in un cantiere a Roma, 27 aprile 2020Una situazione ai limiti del "paradossale" quella fotografata dai consulentini del lavoro che, in vista della "Fase 2" dell'emergenzae della ripresa dal 4 maggio di diverse attività produttive, hanno posto in evidenza come a tornare a lavorare saranno principalmente gli over ...