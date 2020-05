Coronavirus ultime notizie | ecco cosa contiene la bozza del Decreto Aprile

Leggi su termometropolitico

(Di sabato 2 maggio 2020)ladel: cominciano a emergere i primi dettagli sul contenuto del cosiddetto(anche se alla fine è slittato a maggio). In arrivo nuove misure di sostegno economico a famiglie, lavoratori e imprese. Sondaggi elettorali TP, gli italiani in disaccordo con le regole della fase 2Segui Termometro Politico su Google News: bonus Partite Iva anche adInnanzitutto, con il nuovoè stato rinnovato il bonus per le partite Iva di 600 euro: dunque, gli stessi beneficiari che lo hanno ricevuto a marzo, avranno diritto a riceverlo anche per il mese di. D’altra parte, l’indennità avrà un importo di 1000 euro per il mese di maggio per tutte quelle partite Iva che hanno subito una riduzione del 33% del ...