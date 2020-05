Coronavirus | ultime notizie – Arcuri | «Da lunedì inizia la sfida più difficile | non

Leggi su open.online

(Di sabato 2 maggio 2020) In evidenza:nel mondo: lein tempo realeDpcm 26 aprile 2020: testo e novità(Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimento Come difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Nuova riunione tra Conte e i capi delegazione per discutere delle misure economiche per far fronte all’emergenza Covid-19 ANSA/UFFICIO STAMPA PALAZZO CHIGI/FILIPPO ATTILI La riunione dei capi delegazione presieduta dal premier Giuseppe Conte per discutere delle misure sul, Roma, 03 marzo 2020È prevista per le 11.30 di stamane la riunione indetta dal premier Giuseppe Conte con i capi delegazione di maggioranza per continuare la discussione sulle misure economiche da mettere in campo (e che dovrebbero essere inserite nel prossimo decreto, ndr) per far fronte ...