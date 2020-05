Coronavirus | ultime notizie – Arcuri | «Da lunedì inizia la sfida più difficile» Il

Leggi su open.online

Le proposte del Lazio per il post-Fase 2: dai bar ai parrucchieri, fino agli stabilimenti balneari ANSA/CLAUDIO PERI Parrucchieri di Roma in emergenza, 11 marzo 2020La Fase 2 dell'emergenzanon è ancorata e già le Regioni discutono su quello che verrà. La Regione Lazio sta lavorando ad alcune proposte per la riapertura dei bar, dei ristoranti e dei saloni estetici – tra cui barbieri e parrucchieri-, senza dimenticare l'organizzazione balneare per i mesi estivi. Per quanto riguarda la riapertura completa di bar, ristoranti, ...