Coronavirus, tutte le notizie della notte: negli Stati Uniti 1800 morti in 24 ore, autorizzato l’uso del farmaco Remdesivir (Di sabato 2 maggio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaSono 3.344.099 le persone contagiate da Coronavirus nel mondo, 238.663 i morti. Gli Stati Uniti rimangono il Paese più colpito con 1.103.781 casi, seguono Spagna e Italia con 213.435 e 207.428 contagi, secondo i dati della Johns Hopkins University. Usa Ansa Donald TrumpNelle ultime 24 ore sono morte 1.800 persone a causa del Coronavirus, un dato in leggero calo rispetto ai giorni scorsi quando le vittime giornaliere erano più di 2mila. Il totale delle vittime negli Usa sale a 64.700. Sono più di un milione le persone contagiate, quasi 165mila i guariti. Gli Stati Uniti hanno autorizzato l’utilizzo del farmaco Remdesivir per trattare i pazienti infetti da Covid-19. «Sono lieto di riferire che la Gilead ha ottenuto dalla Food and Drug Administration l’autorizzazione d’urgenza ... Leggi su open.online Coronavirus - tutte le notizie della notte : altri 2.053 morti negli Usa - oggi 28 Stati verso la riapertura

Coronavirus - Istituto superiore di sanità : casi in calo in tutte le regioni

La Premier League vuole ripartire : tutte le novità del protocollo anti Coronavirus (Di sabato 2 maggio 2020)in Italia: ultimein direttaSono 3.344.099 le persone contagiate danel mondo, 238.663 i. Glirimangono il Paese più colpito con 1.103.781 casi, seguono Spagna e Italia con 213.435 e 207.428 contagi, secondo i datiJohns Hopkins University. Usa Ansa Donald TrumpNelle ultime 24 ore sono morte 1.800 persone a causa del, un dato in leggero calo rispetto ai giorni scorsi quando le vittime giornaliere erano più di 2mila. Il totale delle vittimeUsa sale a 64.700. Sono più di un milione le persone contagiate, quasi 165mila i guariti. Glihanno autorizzato l’utilizzo del farmaco Remdesivir per trattare i pazienti infetti da Covid-19. «Sono lieto di riferire che la Gilead ha ottenuto dalla Food and Drug Administration l’autorizzazione d’urgenza ...

lauraboldrini : Buon #PrimoMaggio ! Questa giornata la dedico a lavoratrici e lavoratori del settore sanitario, in prima linea con… - virginiaraggi : Oggi è il #1maggio, la Festa dei Lavoratori. In questo 2020, segnato dall’emergenza coronavirus, è doveroso dedicar… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus La curva continua a scendere. Brusaferrro: 'Il tasso di contagiosità del nuovo coronavirus Rt è sotto… - pairsonnalitesF : RT @pairsonnalitesF: UPDIT | Basta lotta ad Aids e malaria, la fondazione di Bill Gates si occuperà solo di coronavirus: Il miliardario inv… - RosalbaMallamo : RT @FitCisl: #1maggio Buona festa a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori dei trasporti, che non hanno mai smesso di servire il Paese… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus tutte Spiaggia e Coronavirus, tutte le regole per andare al mare in sicurezza il Resto del Carlino La lettera di Scapin al coronavirus: "Il judo è magia che unisce. Ci rialzeremo"

"È senza ombra di dubbio un periodo unico, perché di uguali o simili non ce ne saranno mai più. Come tutte le prime volte, ha l’esclusiva di averci suscitato emozioni, paure e domande che mai fino ad ...

Coronavirus Bundesliga, l'esempio Colonia: tre positivi in quarantena, allenamenti continuano

COLONIA (Germania) – Nonostante le positività al Coronavirus il calcio può continuare: è il messaggio che dà il Colonia, squadra della Bundesliga, la cui intera rosa si è sottoposta ai tamponi per il ...

"È senza ombra di dubbio un periodo unico, perché di uguali o simili non ce ne saranno mai più. Come tutte le prime volte, ha l’esclusiva di averci suscitato emozioni, paure e domande che mai fino ad ...COLONIA (Germania) – Nonostante le positività al Coronavirus il calcio può continuare: è il messaggio che dà il Colonia, squadra della Bundesliga, la cui intera rosa si è sottoposta ai tamponi per il ...