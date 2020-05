Coronavirus, tre nuovi decessi: sale il numeri dei guariti (Di sabato 2 maggio 2020) L’unita’ di crisi della Regione Campania ha diffuso un aggiornamento sulla diffusione del contagio da Coronavirus in regione, aggiornato alle 23.59 di ieri. Il totale dei positivi in Campania e’ di 4.459 Il totale dei tamponi eseguiti, 83.592 I deceduti sono ad oggi: 362 I guariti 1.37, dei quali 1342 totalmente guariti e 34 clinicamente guariti. “Vengono considerati clinicamente guariti – precisa la Protezione Civile della Campania – i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione”. La situazione nelle cinque province campane per province e’ la seguente: -Provincia di Napoli: 2.454 ... Leggi su ildenaro Coronavirus - oltre 207.000 casi totali in Italia. Fontana - ‘Dal 4 maggio via nostre restrizioni’. Riaprono i set a Roma – DIRETTA

Per prevenire i contagi vedremo pannelli in plexiglass e meno passeggeri, ma ci sono ancora dubbi su quanto sia rischioso essere sullo stesso volo di un infetto Le restrizioni imposte in tutto il mond ...

Introduzione del reddito d’emergenza da 400 a 800 euro mensili per tre mensilità. Estensione del blocco dei licenziamenti per altri 3 mesi. Indennizzi per colf e badanti da 400 a 600 euro mensili, per ...

