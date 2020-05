Coronavirus, tornano a crescere le morti in 24 ore: 474 (ieri erano 269): il totale sale a 28.710. Stabile il numero di nuovi casi: +1.900 in 24 ore – Il bollettino della Protezione civile (Di sabato 2 maggio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaIl bollettino del 2° maggio L’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile conferma l’andamento degli ultimi giorni rispetto al calo del numero dei contagiati da Coronavirus mentre il dato relativo alle nuove vittime è in aumento rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore si registrano 474 nuovi morti (ieri erano 269). A questo punto, il totale delle vittime in Italia è arrivato a quota 28.710. Con una specifica per la Lombardia: secondo il bollettino della Protezione Civile, il numero delle nuove morti sarebbe stato di 329 per la regione, portando così il totale delle vittime a 14.189. Dalla regione chiariscono però che di questi 329, 47 sono i decessi di ieri e 282 le vittime relative all’aggiornamento fornito alla fine di ogni mese dai singoli ... Leggi su open.online Coronavirus in Italia - calano malati e ricoveri ma tornano a crescere i morti : 474 in un giorno

Coronavirus nel Lazio - 84 nuovi casi positivi. Tornano a salire i contagi a Roma : 64 malati in più nelle ultime 24 ore.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus tornano Coronavirus, tornano a salire i positivi in Puglia: 34 su poco più di mille tamponi La Repubblica Coronavirus, 1.900 contagi in 24 ore: in Piemonte lo stesso numero di nuovi casi della Lombardia. 192 vittime in 24 ore

L’aumento dei casi totali di coronavirus In Italia nelle ultime 24 ore si concentra in Lombardia (+533 ... in special modo quelli del Nord Italia, di tornare a lavorare in condizioni migliori: ad oggi ...

Riapertura scuole/ Azzolina: “Lezioni metà in classe e metà da casa”. Già a giugno?

La riapertura delle scuole dopo la chiusura totale dettata dal Coronavirus resta un tema caldo per tanti e il ministro Lucia Azzolina cerca di dare risposte alle numerose domande su come e quando, anc ...

