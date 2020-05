Coronavirus, Spallanzani: “Vaccino, da luglio sperimentazioni su umani” (Di sabato 2 maggio 2020) L’annuncio arriva dal direttore sanitario dell’ospedale romano. “L’obiettivo è quello di somministrare grandi dosi del vaccino contro il Coronavirus già a inizio 2021”. Potrebbe essere giunta a una svolta la ricerca per sconfiggere il Coronavirus una volta e per tutte. Lo sanno tutti che sarà il vaccino contro il Covid-19 a spazzare via i dubbi, … L'articolo Coronavirus, Spallanzani: “Vaccino, da luglio sperimentazioni su umani” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Vaccino contro il Coronavirus - allo Spallanzani sperimentazioni sull'uomo da luglio

