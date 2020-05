Coronavirus | sindaco Cinisi | ' mascherine? Da Regione solo operazioni mediatiche'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 2 maggio 2020) Palermo, 2 mag.(Adnkronos) - - "Non riesco a comprendere l'utilità di una distribuzione ‘simbolica' dimonouso. Forse sarebbe stato meglio consegnare ai siciliani dispositivi di protezione diversi e magari prodotti in Sicilia". A dirlo è Giangiacomo Palazzolo,di(Palermo) e membro del comitato promotore nazionale di Azione, commentando l'annuncio del presidente dellasiciliana, Nello Musumeci, sulla distribuzione di oltre tre milioni diin tutte le province dell'Isola. "Come- spiega Palazzolo - ho ricevuto dalla Protezione civile regionale un carico di 14milaper i miei 12mila concittadini di. Si tratta dichirurgiche monouso corredate di istruzioni in cinese, in confezioni sterili da venti pezzi che in queste ore purtroppo i miei colleghi stanno aprendo e distribuendo in tutte le ...