Coronavirus | si studia un piano infanzia per i bambini

Leggi su studiocataldi

(Di sabato 2 maggio 2020) di Gabriella Lax – Si allenta il lockdown e, con la fase due, molti genitori torneranno a al lavoro. Il governo pensa allora al futuro prossimo dei più piccoli. A maggio nei parchi e, da giugno, nei centri estivi a piccolo gruppi. A discuterne, in videoconferenza convocata, il ministro alla famiglia Elena Bonetti, alle prese con le modalità per consentire aidi uscire dall'isolamento casalingo degli ultimi due mesi. Il governoile fase 2, le idee dei sindacie fase 2, l'ipotesi del voucherIl governoilTorna su La ratio organizzativa delper l'è offrire ai minori delle attività educative, da un lato e, dall'altro aiutare i genitori che sono alle prese col ritorno al lavoro. Come riferisce Il Messagge...