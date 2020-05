Coronavirus scuole, la ministra Azzolina “a settembre tre giorni in classe e tre a casa” (Di sabato 2 maggio 2020) Ormai è cosa certa che la scuola riprenderà a settembre e che questo anno scolastico terminerà con la modalità attuale : la didattica a distanza. Ma ora è intervenuta la ministra dell’istruzione, Lucia Azzolina che ha spiegato come sarà la scuola a settembre. La scolaresca andrà in classe a rotazione e cioè metà scolaresca seguirà da casa i primi tre giorni della settimana e l’altra metà andrà a scuola e poi per gli ultimi tre giorni si invertiranno. La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha, infatti, rilasciato un’intervista a Sky Tg24 dichiarando così: “Non abbiamo mai parlato di doppi turni … A settembre si deve tornare a scuola, gli studenti hanno diritto di tornare a scuola”. Per quanto riguarda i genitori che da lunedì ... Leggi su baritalianews LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : pronto il rapporto del Politecnico Torino per i rischi nelle scuole

Coronavirus - i bambini superdiffusori? Studio australiano smentisce : “Tasso di trasmissione straordinariamente basso nelle scuole”

TgrVeneto : #Fase2, tutti al lavoro? No, molte donne non potranno. Vi raccontiamo la storia di Sally, impiegata veronese, che n… - SkyTG24 : Coronavirus Piemonte, iniziano le prove per la riapertura delle scuole - c_appendino : #RT @TorinoClick: #COVID19, #fase2: 'Beta Test' al via in 5 scuole torinesi per sperimentare e analizzare le misure… - extraterra62 : RT @UNHCRItalia: In Kenya gli studenti rifugiati continuano a ricevere un'istruzione grazie ad insegnanti come Amina, che trasmette le sue…

Coronavirus, due mamme lanciano appello: riaprite le scuole per l'ultimo giorno dell'anno e del ciclo scolastico Orizzonte Scuola Scuole: Piano di riavvio Politecnico con "simulazioni" in cinque istituti torinesi

Cinque, tra asili nido e scuole materne, le strutture torinesi in cui sarà avviata la sperimentazione e l’analisi di tutte le procedure organizzative (relative ai turni, all’uso degli spazi, ai flussi ...

Piazzolla “In Capitanata 1.050 positivi: 300 guariti, 400 in sorveglianza attiva, 130 decessi”

Foggia, 01 maggio 2020. “La ‘Fase 2’ non ha valenza di ‘tutto è finito‘; al contrario, vuol dire che dobbiamo comprendere l’importanza che vige nell’equilibrio tra il giusto tentativo di riaprire, per ...

