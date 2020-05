Coronavirus, rientri da fuori Campania: parte il piano per i controlli (Di sabato 2 maggio 2020) È stato fornito nella giornata di oggi il materiale per supportare le 7 Aziende Sanitarie della Campania e la Protezione Civile nelle misure di controllo che verranno messe in campo dal 4 m aggio presso i caselli autostradali, le stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali. Alle singole Asl sono stati forniti: 10.000 test rapidi, 1.000 mascherine chirurgiche (da fornire alla utenza che arriva in Campania laddove sprovvista o ne avesse necessità), e in aggiunta alle forniture già previste: 70 rilevatori di temperatura a distanza (termometri termoscanner), altre 5.000 mascherine FFP2, 2.000 tute in Tnt, 2.000 tute rischio biologico, 500 visiere di protezione, 200.000 guanti monouso. L'articolo Coronavirus, rientri da fuori Campania: parte il piano per i controlli proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro Coronavirus - il Sud si blinda : no ai rientri. La rabbia dei fuorisede : «Tornare a casa non è un capriccio»

