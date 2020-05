Coronavirus Puglia, Emiliano si rivolge ai Pugliesi spiegando nel dettaglio cosa accadrà da lunedì 4 maggio (Di sabato 2 maggio 2020) Carissimi e carissime Pugliesi, dopo il lockdown messo in atto dal Governo per contrastare l’epidemia Covid siamo alla vigilia della Fase 2, che inizierà lunedì 4 maggio 2020. Una fase ancor più delicata per noi tutti, perché potremo riprendere qualche attività secondo quanto previsto dalle norme nazionali e regionali. Significa che dovremo essere maggiormente responsabili e rigorosi nei nostri comportamenti. Nel guardare i numeri del contagio che si abbassano non dobbiamo illuderci che il pericolo sia superato, perché la battaglia contro il virus non è vinta, non esiste ancora a livello mondiale una soluzione, una cura, un vaccino. Dai nostri comportamenti individuali dipenderà l’evoluzione dell’epidemia. Solo rispettando le regole potremo contenere il Coronavirus ed evitare che si generino nuovi ... Leggi su baritalianews Coronavirus : in Puglia oggi solo 34 positivi su 1.078 test

