Coronavirus | prosegue il calo dei ricoveri

(Di sabato 2 maggio 2020) ROMA (ITALPRESS) – A oggi il totale delle persone che hanno contratto ilche causa il Covid-19 e’ 209.328, con un incremento rispetto a ieri di 1.900 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi e’ di 100.704, con undi 239 assistiti rispetto a ieri.Tra gli attualmente positivi 1.539 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 39 pazienti rispetto a ieri.17.357 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 212 pazienti rispetto a ieri.81.808 persone, pari al 81% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.Rispetto a ieri i deceduti sono 474 e portano il totale a 28.710. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 79.914, con un incremento di 1.665 persone rispetto a ieri.Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 36.667 in Lombardia, 15.719 in Piemonte, ...

Quarantacinque giorni chiusa in casa. Paura e sofferenza, ma anche coraggio e speranza, traspaiono dagli occhi azzurri di Alessandra, attraverso lo schermo e la videochiamata. «Restate in casa, siamo ...