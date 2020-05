Coronavirus | polemiche per la messa in onda del film “Contagion” | “La gente è sempre

(Di sabato 2 maggio 2020)sui social per la decisione di Mediaset di mandare inieri, 1° Maggio, ildi Steven Soderbergh, “Contagion”. La proposta di Canale 5 sarebbe però frutto di una precisa volontà di approfondimento giornalistico, come poteva evincersi dalla nota-promo pubblicata da Cologno Monzese: “Canale 5 propone una serata di cinema e informazione con il profeticodi Steven Soderbergh Contagion. Prima di iniziare, il giornalista Nicola Porro, anch’egli colpito dale guarito, inquadrerà ile i suoi contenuti totalmente di fantasia ma verificati da istituti clinici specializzati. Al termine della pellicola, andrà eccezionalmente inuna puntata speciale del talk show d’attualità Matrix condottoda Porro e dedicato all’emergenza.Contagion, sceneggiato da Scott Z. Burns con ...

Nel rispetto delle normative straordinarie legate al Covid-19, sabato 25 aprile 2020 alle ore 15.30, in forma estremamente ridotta si è svolta la deposizione della corona comunale in onore del 75° ann ...Cosa ha detto oggi il governatore del Veneto riguardo al contagio da Covid-19 e alle misure prese dalla Regione per arginare la diffusione del virus e predisporre le riaperture. Prevista per domenica ...