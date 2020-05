Coronavirus, per la prima volta nel Paese il numero dei decessi scende sotto le 200 unità (Di sabato 2 maggio 2020) Dunque è questo il dato che salta subito agli occhi, leggendo il quotidiano report della Protezione civile in merito alla situazione Coronavirus. Dicevamo, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 192 decessi, ed è la prima volta da un mese e mezzo che il numero delle vittime scende quindi sotto le 200 unità, a fronte dei 28.710 decessi dall’inizio dell’emergenza. I positivi 100.704, (-239 da ieri) mentre, i guariti, sono arrivati a 79.914, grazie agli ultimi 1.665 da ieri. Ricoverati con sintomi sono ancora 17.357 (-212 da ieri). Bene le terapie intensive che, con i 39 di meno da ieri, ora vedono 1.539 pazienti costretti alla ventilazione meccanica. In isolamento domiciliare si trovano ancora 81.808 persone, ed i casi totali sono 209.328 (+1.900). Dall’inizio dell’emergenza nel Paese sono stati eseguiti 2.108.837 tamponi, mentre i casi ... Leggi su italiasera Coronavirus - Toscana : bus solo per andare a lavorare o dai parenti. Dal 4 maggio

Coronavirus - via alle sedute individuali per Bologna e Sassuolo

Coronavirus - l’Europa riparte : lunedì la Germania riapre scuole - parrucchieri ed estetisti - in Austria riaperti i centri commerciali - in Spagna via libera a jogging e passeggiate (Di sabato 2 maggio 2020) Dunque è questo il dato che salta subito agli occhi, leggendo il quotidiano report della Protezione civile in merito alla situazione. Dicevamo, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 192, ed è lada un mese e mezzo che ildelle vittimequindile 200 unità, a fronte dei 28.710dall’inizio dell’emergenza. I positivi 100.704, (-239 da ieri) mentre, i guariti, sono arrivati a 79.914, grazie agli ultimi 1.665 da ieri. Ricoverati con sintomi sono ancora 17.357 (-212 da ieri). Bene le terapie intensive che, con i 39 di meno da ieri, ora vedono 1.539 pazienti costretti alla ventilazione meccanica. In isolamento domiciliare si trovano ancora 81.808 persone, ed i casi totali sono 209.328 (+1.900). Dall’inizio dell’emergenza nelsono stati eseguiti 2.108.837 tamponi, mentre i casi ...

RaiNews : 'Dovremmo essere in grado di mettere in isolamento i malati anche quando sono solo sospetti, anche perché ci sono t… - virginiaraggi : Oltre 18mila cittadini hanno scelto la procedura online per presentare la domanda per il Bonus Affitto, un contribu… - stanzaselvaggia : Lettere di avvocati e famiglia piccata perché in un articolo ho chiamato “vecchietto” un signore di 85 anni morto p… - adrineri7 : RT @cristianalaz: Tre avvocati padovani promuovono una causa collettiva contro Giuseppe Conte - TGR Veneto - andreafin8 : RT @celenostalgia: Questo vuol dire solo una cosa. Il 4 maggio non può essere un 'tana libera tutti'. Muoviamoci solo se strettamente neces… -