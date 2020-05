Coronavirus | Pazienza

Leggi su feedproxy.google

(Di sabato 2 maggio 2020) Io non penso che là fuori ci sia qualcuno ‘brutto e cattivo' che ci costringe alla solitudine, alla lontananza, alla reclusione nelle nostre abitazioni, alla mancanza di affetti e di persone care perché si diverte a farlo. Nessuno di chi suggerisce e studia queste misure di sicurezza e prevenzione lo fa a cuor leggero, potrei pure metterci la mano sul fuoco. Siamo esseri umani e l'uomo è per definizione un animale sociale e di conseguenza non possiamo vivere senza la nostra amata socialità. Però (...) - Tribuna Libera / Libertà, Vita, Pensieri in libertà,