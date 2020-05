Coronavirus, ottime notizie dall’Abruzzo: 16 casi su 932 tamponi analizzati, positivo solo l’1.7% (Di sabato 2 maggio 2020) In Abruzzo, dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati registrati 2964 casi positivi al Coronavirus, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall’Istituto Zooprofilattico di Teramo e dall’Università di Chieti. Rispetto a ieri si registra un aumento di 16 casi su un totale di 932 tamponi analizzati (1.7 per cento). Ieri (1° maggio) i positivi erano stati 18 su un totale di 1229 tamponi analizzati (1.4 per cento). I dati sono comunicati dal Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale alla Sanità. E sono 303 i pazienti (+6 rispetto a ieri) ricoverati in terapia non intensiva (40 in provincia dell’Aquila, 108 in provincia di Chieti, 116 in provincia di Pescara e 39 in provincia di Teramo), 16 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva (3 in ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - ottime notizie dal Lazio : “Oggi i guariti sono il triplo dei nuovi casi - trend sotto l’1%”

Coronavirus - ottime notizie dall'Alto Adige : oggi solo 10 positivi su 1606 tamponi - decine i guariti

Guarito e dimesso paziente lombardo di 56 anni curato a Bari: "Ha vinto la solidarietà"

Galliavola è un'isola felice: zero contagi, nessun decesso

