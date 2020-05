Coronavirus: nelle Marche letti vuoti, continua a diminuire il numero dei pazienti ricoverati (Di sabato 2 maggio 2020) nelle Marche continua a diminuire il numero dei pazienti ricoverati negli ospedali ‘Covid-19′ e nelle strutture territoriali: 445 in totale, 12 in meno nelle ultime 24 ore, anche grazie alle 24 nuovi dimissioni, che sono diventate 2.177 dall’inizio della pandemia, secondo quanto rende noto oggi il Gores, il gruppo operativo regionale che coordina l’emergenza sanitaria. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 46, due in piu’ rispetto a ieri, con gli ospedali di Macerata e Urbino che continuano ad avere posti letto vuoti; sono 117, 2 meno di ieri, i pazienti ricoverati nelle aree di semi-intensiva, 221 (-8) nei reparti non intensivi, 61 nelle degenze post critiche (-4) e 146 (+2) in altre strutture territoriali. In un giorno, sono solo 6 in piu’ i marchigiani positivi e in isolamento domiciliare (totale a 2.760), 23 i nuovi ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus nel Lazio - 84 nuovi casi positivi. Tornano a salire i contagi a Roma : 64 malati in più nelle ultime 24 ore.

La mappatura dei test sui 1.400 dipendenti ha registrato l'infezione asintomatica di un infermiere e di un medico di Ortopedia MONFALCONE. I tamponi per isolare anche nei luoghi potenzialmente più cri ...

Coronavirus, il punto di metà mattina: ancora in salita Saronno. +1 a Gerenzano

Giornata stabile nelle Groane e nella bassa comasca. Stesso discorso dal Saronnese con Uboldo, Origgio e Cislago. Sempre in zona, Saronno fa +2 a 176 persone contagiate e si conferma come la terza loc ...

