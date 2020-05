Coronavirus nel mondo | ultime notizie Usa | via libera all’utilizzo del Remdesivir contro

Leggi su tpi

(Di sabato 2 maggio 2020)dal: tutte le news in tempo reale– Sono oltre 3milioni i casi accertati dinel: il Covid-19 ha provocato finora la morte di oltre 235mila persone. L’epicentro della pandemia, partita dalla Cina, è negli Stati Uniti e in Europa. Qui lesulin Italia. Di seguito ledalsul Covid-19 di oggi, sabato 2 maggio 2020 aggiornate in tempo reale. Ore 07,45 – Russia, positivo il ministro delle Costruzioni – Ore Dopo il premier Mikhail Mishustin, in Russia anche il ministro delle Costruzioni Vladimir Yakushev è stato contagiato dal. Yakushev è ricoverato in ospedale a Mosca. ​Oggi il Cremlino ha assicurato che ogni precauzione è stata presa per proteggere la salute del presidente, Vladimir ...