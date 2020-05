Coronavirus nel Lazio, aumentano i nuovi casi, situazione critica in una Clinica di Roma. Ecco i dati (Di sabato 2 maggio 2020) Sono 84 i nuovi casi di Coronavirus che si sono registrati nelle ultime 24 ore nel Lazio. Nella sola Asl Roma 2 sono 38 i nuovi casi, ma di questi 22 sono riferibili al cluster della Clinica Latina. Leggi anche: Coronavirus, allarme focolaio alla ‘Clinica Latina’: positivi 10 pazienti e 12 operatori. La Asl isola la struttura Coronavirus nel Lazio, il bollettino del 2 maggio “Oggi registriamo un dato di 84 casi positivi nelle ultime 24h con un trend al 1,2%. Trend stabilmente in discesa nelle province dove complessivamente ci sono stati 4 nuovi casi positivi nelle ultime 24h e nessun decesso. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 15, mentre i tamponi totali sono oltre 147 mila” – ha dichiarato l’Assessore Alessio D’Amato al termine della video conferenza con la task force regionale per il Covid-19. Coronavirus nel Lazio, la ... Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus : nelle Marche letti vuoti - continua a diminuire il numero dei pazienti ricoverati

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel Coronavirus nel mondo: oltre 3 milioni di casi. Primo giorno di passeggiate in Spagna. All'Italia le prime mascherine di emergenza Ue La Repubblica Coronavirus, Fase 2: cosa cambia dal 4 maggio e cosa deve ancora chiarire il Governo

Da lunedì inizierà ufficialmente la Fase 2 in Italia ma ci sono ancora cose che il Governo deve chiarire e in questo senso palazzo Chigi potrebbe pubblicare sul sito le risposte sui dubbi del Dpcm, po ...

CORONAVIRUS - Numeri incoraggianti sui positivi in Campania. Il bollettino

Numeri incoraggianti anche ieri sui positivi in Campania rispetto ai tamponi. Sono 15 i contagi odierni su 3652 test effettuati per una percentuale dello 0,4 che è tra le più basse dell'ultimo periodo ...

