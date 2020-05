Coronavirus, negli Stati Uniti quasi 2mila morti in 24 ore: Trump approva nuovo farmaco (Di sabato 2 maggio 2020) I numeri del Coronavirus nel mondo continuano a crescere ininterrottamente. Secondo i dati della Johns Hopkins University, i contagi a livello globale sono quasi 3 milioni e mezzo, di cui circa la metà in Europa. Intanto, gli Stati Uniti hanno registrato altri 1.800 decessi nelle ultime 24 ore, mentre in India c’è stato un nuovo record di contagi. La Cina invece, nella giornata di venerdì 1° maggio, ha registrato un solo nuovo caso di Covid-19. Proteste contro il lockdown negli Usa Sebbene si tratti di un numero leggermente inferiore rispetto ai giorni precedenti, il dato dei 1.883 morti negli Stati Uniti registrati il 1° maggio resta incredibilmente alto. Il totale dei decessi ammonta ora a quasi 65mila. È il tasso più alto al mondo di contagi (oltre un milione) e di morti in un’unica Nazione. Nell’ultimo mese, il ... Leggi su thesocialpost Coronavirus - negli Stati Uniti 1800 morti in 24 ore - autorizzato l’uso del farmaco Remdesivir. Record di nuovi casi in India

I numeri del Coronavirus nel mondo continuano a crescere ininterrottamente. Secondo i dati della Johns Hopkins University, i contagi a livello globale sono quasi 3 milioni e mezzo, di cui circa la metà in Europa. Intanto, gli Stati Uniti hanno registrato altri 1.800 decessi nelle ultime 24 ore, mentre in India c'è stato un nuovo record di contagi. La Cina invece, nella giornata di venerdì 1° maggio, ha registrato un solo nuovo caso di Covid-19. Proteste contro il lockdown negli Usa Sebbene si tratti di un numero leggermente inferiore rispetto ai giorni precedenti, il dato dei 1.883 morti negli Stati Uniti registrati il 1° maggio resta incredibilmente alto. Il totale dei decessi ammonta ora a quasi 65mila. È il tasso più alto al mondo di contagi (oltre un milione) e di morti in un'unica Nazione.

