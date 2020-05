Coronavirus: Musumeci, ‘turismo per noi traino economia, ci stiamo attrezzando’ (Di sabato 2 maggio 2020) Palermo, 2 mag. (Adnkronos) – “Il turismo per noi diventa uno dei settori economici di traino, soprattutto in questo momento. Prima del’epidemia era la regione con il più alto tasso di crescita sul turismo nel Sud, alcune testate prestigiose hanno considerato la Sicilia tra le prime sette tappe nel mondo. Ora ci stiamo attrezzando tenendo conto della prudenza che dobbiamo rispettare”. Così il governatore siciliano Nello Musumeci a Omnibus La7. “E poi – dice -perché riteniamo di dovere dare ossigeno a migliaia e migliaia di piccole imprese, perché a differenza del Nord il Sud è caratterizzato da un sistema imprenditoriale assai frammentato, con molte imprese familiari”. L'articolo Coronavirus: Musumeci, ‘turismo per noi traino economia, ci stiamo attrezzando’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu **Coronavirus : Musumeci - ‘Fase 2? Non faccio entrare nessuno in Sicilia’**

