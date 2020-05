**Coronavirus: Musumeci, ‘Fase 2? Non faccio entrare nessuno in Sicilia’** (Di sabato 2 maggio 2020) Palermo, 2 mag. (Adnkronos) – “Da lunedì prossimo non faccio entrare nessuno in Sicilia, come ho fatto in queste 5 settimane”. Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci a Omnibus La7. “Non possiamo pensare di aprire la Sicilia – dice – perché temiamo che ci possa essere un afflusso di altre regioni assolutamente non sottoposto a una verifica sanitaria necessaria che diventa il presupposto per evitare il ritorno del contagio”. E ribadisce, parlando dei numerosi siciliani che vivono al Nord: “Non li farò entrare, chi vuole venire sa che deve rimandare in agenda di qualche settimana. Non può entrare, anche se serve concordarlo con il Ministero dei trasporti perché non dipende solo da noi”. L'articolo **Coronavirus: Musumeci, ‘Fase 2? Non faccio entrare nessuno in ... Leggi su calcioweb.eu **Coronavirus : Musumeci - 'Fase 2? Non faccio entrare nessuno in Sicilia'**

**Coronavirus : Musumeci - ‘ritiriamo legge stabilità - serve finanziaria d’emergenza’**

**Coronavirus : Musumeci all’Ars - ‘Sicilia affronta congiuntura economica da guerra’** (Di sabato 2 maggio 2020) Palermo, 2 mag. (Adnkronos) – “Da lunedì prossimo nonin Sicilia, come ho fatto in queste 5 settimane”. Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Nelloa Omnibus La7. “Non possiamo pensare di aprire la Sicilia – dice – perché temiamo che ci possa essere un afflusso di altre regioni assolutamente non sottoposto a una verifica sanitaria necessaria che diventa il presupposto per evitare il ritorno del contagio”. E ribadisce, parlando dei numerosi siciliani che vivono al Nord: “Non li farò, chi vuole venire sa che deve rimandare in agenda di qualche settimana. Non può, anche se serve concordarlo con il Ministero dei trasporti perché non dipende solo da noi”. L'articolo, ‘Fase 2? Nonin ...

Noovyis : (**Coronavirus: Musumeci, 'Fase 2? Non faccio entrare nessuno in Sicilia'**) Playhitmusic - - TV7Benevento : Coronavirus: Musumeci, 'turismo per noi traino economia, ci stiamo attrezzando'... - TV7Benevento : **Coronavirus: Musumeci, 'Fase 2? Non faccio entrare nessuno in Sicilia'**... - ItaliaStartUp_ : Coronavirus, Musumeci: 'Fase 2 in Sicilia, è il massimo che potevamo fare' (Video) - Economy Sicilia -

Ultime Notizie dalla rete : **Coronavirus Musumeci **Coronavirus: Musumeci, 'Fase 2? Non faccio entrare nessuno in Sicilia'** Metro Coronavirus: Musumeci, 'turismo per noi traino economia, ci stiamo attrezzando'

Palermo, 2 mag. (Adnkronos) – "Il turismo per noi diventa uno dei settori economici di traino, soprattutto in questo momento. Prima del'epidemia era la regione con il più alto tasso di crescita sul tu ...

Coronavirus: Musumeci, al via in Sicilia la Fase2

Coronavirus, in Sicilia sempre meno ricoveri e più guariti Roma, 1 mag. (LaPresse) - Questo il quadro ...

Palermo, 2 mag. (Adnkronos) – "Il turismo per noi diventa uno dei settori economici di traino, soprattutto in questo momento. Prima del'epidemia era la regione con il più alto tasso di crescita sul tu ...Coronavirus, in Sicilia sempre meno ricoveri e più guariti Roma, 1 mag. (LaPresse) - Questo il quadro ...