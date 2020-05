Coronavirus: Magoni, ‘governo riconosca stato di crisi per settore turismo’ (2) (Di sabato 2 maggio 2020) (Adnkronos) – Per superare la crisi occorre ripartire dalle imprese: “Il nostro è un settore che in Italia vive di turisti stranieri e che nel breve e anche medio termine sarà invece solo domestico. Ciò considerato, occorrono interventi sulla liquidità a fondo perduto per permettere la sopravvivenza economica”, prosegue l’assessore. “In questo senso, il ‘bonus vacanze’ per quanto suggestivo potrebbe non essere invece efficace. Soprattutto se riferito a fasce Isee che per la natura della contingenza economica difficilmente potranno concedersi qualche giorno di vacanza”. Ma non solo. “Serve con urgenza – dice l’assessore lombardo Magoni – un protocollo di operatività del governo, senza il quale riaprire sarebbe estremamente rischioso sia dal punto di vista sanitario che da ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : Magoni - ‘governo riconosca stato di crisi per settore turismo’ (3)

(Adnkronos) - Le misure a sostegno devono essere concrete e sostanziali, soprattutto sul piano fiscale: ad esempio con un maggior rinvio dei contributi oltre il 31 maggio, in particolare per l'Imu sug ...

Dopo la Calabria anche la Lombardia sfida il governo. Fontana: "togliamo le nostre restrizioni"

Fontana ha fatto sapere che dopo un mese di difficoltà “ora ci sono le condizioni per andare a incassare l’anticipo della cassa integrazione in deroga” garantito in Lombardia dalla Regione. Lo ha spie ...

