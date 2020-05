Coronavirus, l’ultimo report dallo Spallanzani: scende a 94 il numero dei pazienti ricoverati (Di sabato 2 maggio 2020) Coronavirus, il bollettino dello Spallanzani. Sono in totale 94, attualmente, i pazienti Covid-19 positivi. Di questi, 17 pazienti necessitano di supporto respiratorio, mentre quelli dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 388. Coronavirus, l’ultimo report dallo Spallanzani: scende a 94 il numero dei pazienti ricoverati su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Giuseppe Conte : “Prematuro rimodulare aperture delle attività rispetto all’ultimo decreto”

Coronavirus, il bollettino dello. Sono in totale 94, attualmente, iCovid-19 positivi. Di questi, 17necessitano di supporto respiratorio, mentre quelli dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 388.

