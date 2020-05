Coronavirus, l’ottimismo che ci vuole. Silvestri: “E’ in ritirata, presto torneremo alla normalità!” (Di sabato 2 maggio 2020) “Continua la grande ritirata di Sars-CoV-2 dall’Italia”. C’è ottimismo dalle parole del virologo Guido Silvestri, docente alla Emory University di Atlanta (Usa), che commenta sui social gli ultimi dati della Protezione civile. Calano “i ricoveri in terapia intensiva per Covid-19 (ieri calo di altre 116 unità, da 1694 a 1578), ma calano anche i ricoveri ospedalieri (scesi di altre 580 unità, da 18.149 a 17.569) e ieri si è anche abbassato il numero dei decessi per Covid-19 (285 unità). Quindi barra dritta e avanti tutta verso la fine del tunnel“. “Come ho scritto ieri, guardando la regolarità con cui i numeri di COVID-19 in Italia continuino a scendere, è forte la tentazione di dire: ‘Lasciamo che il virus sparisca senza cambiare la formula vincente’. Ma mi rendo conto che la ... Leggi su calcioweb.eu L’ottimismo per il farmaco anti-coronavirus spinge le Borse

Coronavirus - Speranza : “Ora ok all’ottimismo - ma serve anche prudenza”

Coronavirus - l’ottimismo di Le Foche : “Torneremo presto alla vita di sempre” (Di sabato 2 maggio 2020) “Continua la grandedi Sars-CoV-2 dall’Italia”. C’è ottimismo dalle parole del virologo Guido, docenteEmory University di Atlanta (Usa), che commenta sui social gli ultimi dati della Protezione civile. Calano “i ricoveri in terapia intensiva per Covid-19 (ieri calo di altre 116 unità, da 1694 a 1578), ma calano anche i ricoveri ospedalieri (scesi di altre 580 unità, da 18.149 a 17.569) e ieri si è anche abbassato il numero dei decessi per Covid-19 (285 unità). Quindi barra dritta e avanti tutta verso la fine del tunnel“. “Come ho scritto ieri, guardando la regolarità con cui i numeri di COVID-19 in Italia continuino a scendere, è forte la tentazione di dire: ‘Lasciamo che il virus sparisca senza cambiare la formula vincente’. Ma mi rendo conto che la ...

MissBri85972636 : L’ottimismo anni 80, forse è quello che dovremmo ritrovare un po’ tutti.... #ottimismo #2maggio #youtube… - adaalighi : RT @O_Strunz: Vorrei avere l'ottimismo del #tg5, che per tutto il #lockdown non ha mai smesso di darci le notizie sul traffico. (IL LINO @L… - GiorgioLeoneGL : Mai auspicio fu tanto nefasto... Per la prossima pandemia meglio un 'è arrivata la fine del mondo'...abbiamo più ch… - aschirripa63 : L’uso di Remdesivir ha ridotto in modo statisticamente significativo il tempo medio di guarigione e la mortalità (q… - lazialeantifa : L'Ottimismo sul futuro @Happy4Trigger -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’ottimismo Borse in rosso nonostante l'intervento della Bce La Stampa