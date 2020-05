Coronavirus: Lotti a Rossi, ‘anche in Toscana allenamento professionisti’ (Di sabato 2 maggio 2020) Roma, 2 mag. (Adnkronos) – ‘La regione Toscana segua l’esempio di Emilia Romagna, Campania e Lazio che con specifiche ordinanze consentono agli atleti professionisti e olimpici di svolgere allenamenti individuali presso i loro centri sportivi, mantenendo – come è ovvio che sia – rigide misure sanitarie e di sicurezza”. è l’invito che l’ex ministro dello Sport Luca Lotti rivolge al presidente della regione Toscana Enrico Rossi. ‘Il mio è un invito costruttivo e in pieno spirito collaborativo: il fine condiviso è il bene dello sport” spiega l’onorevole Lotti. Per Lotti ‘si tratta di una misura di buon senso, perché senza derogare alla sicurezza di ciascuno si consente agli atleti di riprendere gli allenamenti in un luogo sicuro e idoneo. Si tratta semplicemente di consentire ... Leggi su calcioweb.eu Vaccino Coronavirus : Moderna pronta a produrne i primi lotti a luglio

Roma, 2 mag. (Adnkronos) – “La regione Toscana segua l’esempio di Emilia Romagna, Campania e Lazio che con specifiche ordinanze consentono agli atleti professionisti e olimpici di svolgere allenamenti ...

Dopo l'Emilia, il Lazio: Zingaretti verso l'ok agli allenamenti. E la Toscana...

La regione Lazio sta studiando la norma che consentirà anche alle squadre di calcio di tornare ad allenarsi, seppure in forma rigorosamente individuale. Lazio e Roma potranno quindi riaprire Formello ...

