Coronavirus, l’Europa riparte: lunedì la Germania riapre scuole, parrucchieri ed estetisti, in Austria riaperti i centri commerciali, in Spagna via libera a jogging e passeggiate (Di sabato 2 maggio 2020) La pandemia di Coronavirus ha messo il mondo in stand-by, costringendo numerosi Paesi a ricorrere al lockdown e a fermare, di fatto, l’economia. Ma ora, a due mesi e mezzo circa dallo scoppio dell’epidemia in Europa in cui l’Italia è diventata epicentro, è tempo di ripartire. O meglio l’Europa riparte ma l’Italia no. Tutto il continente, infatti, seppure con velocita’ diverse, entra nella fase 2, ma l’Italia si trova un passo indietro, nonostante da noi l’epidemia sia arrivata prima. Dalla Spagna alla Germania, dall’Austria alla Grecia fino ai Paesi scandinavi, tutti stanno lentamente allentando i blocchi, disponendo allo stesso tempo misure di distanziamento sociale, introducendo l’obbligo di indossare mascherine o incrementando i test per cercare di rintracciare e spegnere nei tempi piu’ rapidi ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - Papa : “preghiamo per l’Europa - andare avanti come fratelli”

