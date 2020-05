Coronavirus | le due facce degli USA | 40 stati riaprono e tornano a vivere | negli altri

Leggi su meteoweb.eu

(Di sabato 2 maggio 2020)Uniti, ilha causato piu’ di 66.000 morti su oltre 1,1 milioni di casi accertati, ma l’epidemia non ha fermato del tutto il Paese. Trump è impaziente di far tornare a girare l’economia, ma già una quarantina diamericani stanno riaprendo. I 29 milioni di residenti del Texas sono ormai liberi di uscire, in Maine i parrucchieri hanno tirato su le saracinesche mentre in Alabama le boutique sono tornate a esporre i loro capi di abbigliamento in vetrina. Sulle affollate spiagge della Florida si sorride ironicamente della California chiusa, anche se non tutti sono d’accordo sulle riaperture. Un avvocato travestito da morte e armato di falce si e’ aggirato per le spiagge dello Stato davanti agli occhi increduli dei bagnanti: “Non abbiamo abbastanza test, abbastanza dati, non siamo abbastanza preparati” ...