Coronavirus, le aziende di trasporto dovranno acquisire i nomi dei passeggeri che arrivano in Campania (Di sabato 2 maggio 2020) Ulteriori misure di controllo sugli spostamenti e gli arrivi previsti in Campania – oltre all’obbligo generale delle mascherine – sono state varate dal governatore Vincenzo De Luca: le aziende di trasporto aereo, ferroviario e di lunga percorrenza su gomma, dovranno acquisire e mettere a disposizione delle forze dell’ordine e dell’Unita’ di Crisi i nominativi dei viaggiatori con destinazione aeroporti e stazioni ferroviarie, anche dell’Alta velocita’. L’ordinanza 41 – che detta norme dal 4 maggio – prevede che i viaggiatori in arrivo alle stazioni ferroviarie di Napoli, Salerno, Benevento, Caserta e nelle altre, con treni che effettuano collegamenti interregionali, ovvero ai caselli autostradali, all’aeroporto o in altri accessi, si devono sottoporre alla rilevazione della temperatura, e in caso di temperatura pari ... Leggi su ildenaro Coronavirus - dagli assembramenti agli orari di punta fino ai controlli : tutte le incognite per metropolitane - bus - treni e tram durante la Fase 2. Dal 4 maggio Atm - Atac e le altre aziende alla prova dei nuovi flussi

Coronavirus : Epm - con Virusfree sanificazioni e policies per aziende operative

Coronavirus - a Prato le aziende cinesi non riaprono né ora né il 4 maggio : “È troppo presto - situazione sanitaria ci preoccupa” (Di sabato 2 maggio 2020) Ulteriori misure di controllo sugli spostamenti e gli arrivi previsti in Campania – oltre all’obbligo generale delle mascherine – sono state varate dal governatore Vincenzo De Luca: lediaereo, ferroviario e di lunga percorrenza su gomma,e mettere a disposizione delle forze dell’ordine e dell’Unita’ di Crisi inativi dei viaggiatori con destinazione aeroporti e stazioni ferroviarie, anche dell’Alta velocita’. L’ordinanza 41 – che detta norme dal 4 maggio – prevede che i viaggiatori in arrivo alle stazioni ferroviarie di Napoli, Salerno, Benevento, Caserta e nelle altre, con treni che effettuano collegamenti interregionali, ovvero ai caselli autostradali, all’aeroporto o in altri accessi, si devono sottoporre alla rilevazione della temperatura, e in caso di temperatura pari ...

marmaz : Milano, adesso. Ora sta a noi e sta alle aziende incentivare l'uso della bici, dei piedi, dei pattini e degli skat… - fattoquotidiano : Coronavirus, a Prato le aziende cinesi non riaprono né ora né il 4 maggio: “È troppo presto, situazione sanitaria c… - sole24ore : Coronavirus, già chiuse nel primo trimestre 9mila aziende in più del 2019 - Raff_Napolitano : Coronavirus, ristoranti, bar e negozi: 3 su 10 non riapriranno a giugno - samaritan373 : RT @TgrRai: #Coronavirus, sequestrate 157.000 mascherine dalla @GDF di #Modena nel corso di due distinte operazioni. Denunciati i titolari… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus aziende Fase 2 Coronavirus, aziende pronte a ripartire. Zonno (Biosalus): "Priorità è la salute di dipendenti e clienti" Il Quotidiano Italiano - Bari Ruscillo “Rilancio commercio e artigianato, ecco le proposte per il supporto”

Foggia, 01 maggio 2020. “Sono fiera ed orgogliosa di aver partecipato alla stesura di proposte per il supporto ed il rilancio del commercio al dettaglio e dell’artigianato a seguito dell’emergenza do ...

Coronavirus, gli effetti delle chiusure sulle imprese guidate dagli under 40: fatturato dimezzato e raddoppio dei mancati pagamenti

Fatturato dimezzato, mancati pagamenti raddoppiati, crisi di liquidità. Sono solo alcuni dei più gravi effetti dell’emergenza Covid-19 sulle imprese guidate dai giovani under 40. Li ha rilevati un son ...

Foggia, 01 maggio 2020. “Sono fiera ed orgogliosa di aver partecipato alla stesura di proposte per il supporto ed il rilancio del commercio al dettaglio e dell’artigianato a seguito dell’emergenza do ...Fatturato dimezzato, mancati pagamenti raddoppiati, crisi di liquidità. Sono solo alcuni dei più gravi effetti dell’emergenza Covid-19 sulle imprese guidate dai giovani under 40. Li ha rilevati un son ...