Coronavirus, l’Avvocato dello Stato chiarisce cosa significa “congiunti”: “Hanno fatto bene a precisare che sono compresi anche i fidanzati” (Di sabato 2 maggio 2020) “Poiché tanto le norme penali quanto quelle eccezionali, come quelle del noto DPCM, non sono suscettibili di interpretazione analogica, sembra di poter ragionevolmente affermare che si considerano necessari i soli ‘spostamenti per incontrare congiunti’, e dunque persone che sono legate da un ‘titolo stabile’ di parentela, come conferma anche il fatto che i movimenti delle persone sono autorizzati secondo un criterio (prudenzialmente) restrittivo, non già ampliativo“: lo sostiene Giulio Bacosi, Avvocato dello Stato e presidente dell’Associazione Democrazia nelle Regole, in merito all’interpretazione del DPCM che ha autorizzato gli incontri tra “congiunti” a partire dal prossimo 4 maggio. L’Avvocato dello Stato ricorda come “il termine ‘congiunto’ sia citato nel codice penale“, e ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - ritorna a casa la salma dell’avvocato deceduto in Germania

"Poiché tanto le norme penali quanto quelle eccezionali, come quelle del noto DPCM, non sono suscettibili di interpretazione analogica, sembra di poter ragionevolmente affermare che si considerano necessari i soli 'spostamenti per incontrare congiunti', e dunque persone che sono legate da un 'titolo stabile' di parentela, come conferma anche il fatto che i movimenti delle persone sono autorizzati secondo un criterio (prudenzialmente) restrittivo, non già ampliativo": lo sostiene Giulio Bacosi, Avvocato dello Stato e presidente dell'Associazione Democrazia nelle Regole, in merito all'interpretazione del DPCM che ha autorizzato gli incontri tra "congiunti" a partire dal prossimo 4 maggio. L'Avvocato dello Stato ricorda come "il termine 'congiunto' sia citato nel codice penale", e ...

