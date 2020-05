Coronavirus | l’AMBC appoggia le scelte del consigliere Buonodono

Leggi su anteprima24

(Di sabato 2 maggio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiMondragone (Ce) – Sono state decine e decine le proposte che l’AMBC ha fatto in questi due mesi per cercare di dare un contributo in grado di arginare alla meglio questa gravissima crisi sociale, economica e democratica, successiva all’emergenza sanitaria. Purtroppo, come succede da tre anni, la sordità di Pacifico e dei suoi sodali nei nostri confronti resta totale. Sappiamo che “il mondo si divide tra indegni e indignati”. Tocca ad ognuno decidere da che parte stare. Noi siamo indignati con l’Amministrazione Pacifico che sta malamente gestendo questa crisi (ma non c’era da aspettarsi molto, visti i quasi 3 anni che abbiamo alle spalle). Siamo indignati con chi in queste settimane è stato latitante o non ha fatto altro che alimentare confusione e disperazione. Siamo indignati per tutto quello che non ...