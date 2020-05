Coronavirus, l’agenzia europea del farmaco avvia valutazione rapida del remdesivir (Di sabato 2 maggio 2020) Gli studi sono promettenti e il remdesivir, l’antivirale utilizzato nel trattamento dei pazienti Covid in molti paesi compresa l’Italia come farmaco sperimentale, resta un buon candidato per la terapia contro Sars Cov 2. L’Agenzia europea per i farmaci (Ema) ha avviato uno studio di revisione continua dei dati con procedura rapida relativo a questo farmaco che, stando ai primi test, sembra ridurre i decessi e tempi di recupero. Si tratta di una procedure di cui l’Ema si avvale per velocizzare la valutazione di un farmaco sperimentale promettente durante un’emergenza di salute pubblica, come l’attuale pandemia. Tuttavia, precisa l’Ema, “è ancora troppo presto per trarre conclusioni sul rapporto rischio-beneficio del farmaco“. L’avvio dello studio di revisione rapida sull’antivirale remdesivir – nato per ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - l’agenzia di rating Fitch taglia il rating dell’Italia a BBB- con outlook stabile

