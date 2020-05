Coronavirus L’accusa del direttore sanitario di Padova | «Specializzandi pericolosi

Leggi su open.online

(Di sabato 2 maggio 2020)in Italia: ultime notizie in diretta «Parole inaccettabili e lesive dell’integrità e della professionalità dei medici in formazione specialistica». Così replicano i rappresentanti deglidell’ospedale dialle affermazioni del, Daniele Donato, che li ha dipinti come soggetti «» per via della loro «vita sociale molto attiva». Un’accusa, quella formulata da Donato, che si inserisce all’interno di una conferenza sulla “fase 2“, mentre faceva riferimento alle regole che medici e personaledevono seguire per contenere il contagio da. La replica degli«Ildovrebbe vergognarsi e scusarsi pubblicamente con tutti gliche ogni giorno permettono il ...