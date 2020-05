Coronavirus: la Regione Lazio dispone la riapertura dei set (Di sabato 2 maggio 2020) Da lunedì 4 Maggio i set cinematografici e televisivi della Regione Lazio torneranno operativi: dpi e distanziamento tra le prescrizioni contro il Coronavirus Secondo quanto riferisce l’Ansa, la Regione Lazio ha approvato il protocollo che, da lunedì 4 Maggio, renderà possibile la riapertura dei set cinematografici e televisive dopo lo stop imposto dall’emergenza Coronavirus. Tutte le maestranze impegnate a vario titolo nella produzione di un film o di uno show dovranno però attenersi ad una serie di regole stringenti tra le quali l’utilizzo di mascherine e guanti (che gli attori possono togliersi solo per il tempo necessario a girare una scena) e, ove possibile, il mantenimento della distanza sociale di 1,5 metri. I set dovranno essere blindati, impedire cioè l’entrata di soggetti esterni alla produzione, mentre la troupe ... Leggi su zon Coronavirus : Regione Lombardia - 'mascherine Fippi autorizzate da Iss'

Coronavirus : sindaco Cinisi - 'mascherine? Da Regione solo operazioni mediatiche'

Coronavirus - la Regione fa marcia indietro e dispone la ripresa dell’attività di asporto e della mobilità urbana : Fiducia nei cittadini (Di sabato 2 maggio 2020) Da lunedì 4 Maggio i set cinematografici e televisivi dellatorneranno operativi: dpi e distanziamento tra le prescrizioni contro ilSecondo quanto riferisce l’Ansa, laha approvato il protocollo che, da lunedì 4 Maggio, renderà possibile ladei set cinematografici e televisive dopo lo stop imposto dall’emergenza. Tutte le maestranze impegnate a vario titolo nella produzione di un film o di uno show dovranno però attenersi ad una serie di regole stringenti tra le quali l’utilizzo di mascherine e guanti (che gli attori possono togliersi solo per il tempo necessario a girare una scena) e, ove possibile, il mantenimento della distanza sociale di 1,5 metri. I set dovranno essere blindati, impedire cioè l’entrata di soggetti esterni alla produzione, mentre la troupe ...

you_trend : ?? #Coronavirus, il riepilogo ufficiale regione per regione: - RegioneER : #Coronavirus, nuova ORDINANZA: dal 4 MAGGIO, obbligo MASCHERINE. RIAPRONO PARCHI e GIARDINI, BIBLIOTECHE e CIMITERI… - PiazzapulitaLA7 : CHI HA FRENATO I TEST SIEROLOGICI IN LOMBARDIA? 'A me hanno detto: stai attento' 'Mi hanno scritto che uscire pub… - GianlucaParla : RT @EasyInve: Oggi scopriamo, grazie a un asterisco, che Regione Lombardia si era persa per strada 282 decessi. Non ho più parole. #lombard… - Deiana_Luca9 : RT @AntonioGrzt: Un atto di fiducia nei confronti del popolo sardo. Ecco il piano del governatore Solinas per riaprire l'isola #2maggio #co… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Regione Coronavirus, ecco regione per regione l’indice di trasmissibilità della malattia Il Sole 24 ORE Coronavirus, fase 2. Cosa cambia per attività produttive, servizi, agricoltura, cantieri, pesca e università. La guida completa

Si precisa tuttavia che i tagli boschivi possono proseguire solo se la Regione o Provincia autonoma competente ha prorogato con proprio ... del lavoro con particolare riferimento alle disposizioni per ...

Coronavirus, Liguria: Gruppo PD attacca Toti. “Indietro su tamponi, Covid Hospital e squadra speciale”

Lo afferma il Gruppo PD Liguria, attaccando il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti su tre argomenti relativi alla Fase ... ordinanze solo di concerto con il Governo e con i Comuni per ...

Si precisa tuttavia che i tagli boschivi possono proseguire solo se la Regione o Provincia autonoma competente ha prorogato con proprio ... del lavoro con particolare riferimento alle disposizioni per ...Lo afferma il Gruppo PD Liguria, attaccando il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti su tre argomenti relativi alla Fase ... ordinanze solo di concerto con il Governo e con i Comuni per ...