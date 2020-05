Coronavirus, la Regione fa marcia indietro e dispone la ripresa dell’attività di asporto e della mobilità urbana: Fiducia nei cittadini (Di sabato 2 maggio 2020) La Regione Campania fa marcia indietro rispetto alla decisione di tener ferma l’attività di asporto degli esercizi commerciali e fissata in determinate fasce orarie la mobilità dei cittadini. “Come comunicato nell’ultima ordinanza – si legge in una nota – si è svolto questa mattina l’incontro di merito con la task force e i rappresentanti delle Camere di Commercio della Campania – presenti Ciro Fiola (Napoli), Andrea Prete (Salerno), Tommaso de Simone (Caserta), Oreste La Stella (Avellino), Antonio Campese (Benevento) – per affrontare la questione della vendita con asporto. Si è decisa la riapertura all’attività dell’asporto sulla base di queste norme: il servizio viene svolto sulla base di prenotazioni telefoniche o online; il banco vendita sarò posto all’ingresso ... Leggi su ildenaro Coronavirus - in Regione la protesta di 300 studi fotografici : Trattati da invisibili - pronti a chiudere le partite Iva

Coronavirus - ecco regione per regione l’indice di trasmissibilità della malattia

Spiagge - coronavirus fase 2 : le regole di ogni regione in Italia per mare e tintarella (Di sabato 2 maggio 2020) LaCampania farispetto alla decisione di tener ferma l’attività didegli esercizi commerciali e fissata in determinate fasce orarie la mobilità dei cittadini. “Come comunicato nell’ultima ordinanza – si legge in una nota – si è svolto questa mattina l’incontro di merito con la task force e i rappresentanti delle Camere di Commercio della Campania – presenti Ciro Fiola (Napoli), Andrea Prete (Salerno), Tommaso de Simone (Caserta), Oreste La Stella (Avellino), Antonio Campese (Benevento) – per affrontare la questione della vendita con. Si è decisa la riapertura all’attività dell’sulla base di queste norme: il servizio viene svolto sulla base di prenotazioni telefoniche o online; il banco vendita sarò posto all’ingresso ...

RegioneER : #Coronavirus, nuova ORDINANZA: dal 4 MAGGIO, obbligo MASCHERINE. RIAPRONO PARCHI e GIARDINI, BIBLIOTECHE e CIMITERI… - PiazzapulitaLA7 : CHI HA FRENATO I TEST SIEROLOGICI IN LOMBARDIA? 'A me hanno detto: stai attento' 'Mi hanno scritto che uscire pub… - RegLombardia : #Coronavirus Nuove ordinanze regionali in vigore dal 4 maggio: regole per i trasporti pubblici, obbligo di indossar… - occhio_notizie : Il chiarimento della Regione - panettos : RT @RaiNews: #Coronavirus, #FaseDue. Il governatore della Regione #Veneto #Zaia: 'Da lunedì 1,2 milioni di veneti al lavoro' -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Regione Coronavirus, ecco regione per regione l’indice di trasmissibilità della malattia Il Sole 24 ORE Coronavirus, medico del Remdesivir: miliardi e politica dietro il vaccino

Uno dei tre medici che ha portato in Italia il Remdesivir, farmaco in pista contro il Coronavirus, è Matteo Bassetti, direttore della Clinica delle Malattie Infettive al Policlinico di san Martino a G ...

Coronavirus: conto alla rovescia per il 4 maggio, ma qualcosa è già cambiata

Gli italiani stanno contando le ore che mancano al 4 maggio, quando inizierà la fase due di convivenza con il virus….ma qualcosa nell’aria è già cambiata. La data segnata in rosso sul calendario è que ...

Uno dei tre medici che ha portato in Italia il Remdesivir, farmaco in pista contro il Coronavirus, è Matteo Bassetti, direttore della Clinica delle Malattie Infettive al Policlinico di san Martino a G ...Gli italiani stanno contando le ore che mancano al 4 maggio, quando inizierà la fase due di convivenza con il virus….ma qualcosa nell’aria è già cambiata. La data segnata in rosso sul calendario è que ...