Coronavirus | la Francia proroga lo stato d’emergenza fino al 24 luglio Gli Stati Uniti

Leggi su open.online

(Di sabato 2 maggio 2020)in Italia: ultime notizie in direttaSono 3.344.099 le persone contagiate danel mondo, 238.663 i morti. Glirimangono il Paese più colpito con 1.103.781 casi, seguono Spagna e Italia con 213.435 e 207.428 contagi, secondo i dati della Johns Hopkins University.PATRICK HERTZOG, AFP Stazione centrale di Strasburgo, 1 aprile 2020toal 24lod’emergenza sanitaria in, a causa dell’andamento della pandemia dasul territorio. Lo ha annunciato il ministro della Sanità, Olivier Véran. Russia EPA, YURI KOCHETKOV Mosca, Russia, 20 aprile 2020Nuovo picco di contagi in 24 ore in Russia. Oggi, 2 maggio, sono quasi 10mila (9.623) i nuovi casi positivi registrati. In totale ci sono ora oltre 124mila casi e un bilancio di 1.222 morti. A Mosca, dove ufficialmente ci ...