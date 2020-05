Coronavirus, la Casa Bianca blocca la testimonianza dell’immunologo Fauci alla Camera: “Sarebbe controproducente” (Di sabato 2 maggio 2020) Una relazione difficile quella tra l’immunologo di fama mondiale Anthony Fauci e il presidente Usa, Donald Trump. Lo scienziato, già consigliere dei precedenti inquilini della Casa Bianca, ha dovuto più volte frenare il tycoon sulla gestione della pandemia. Ora arriva la notizia che Fauci, che più volte sarebbe stato sul punto di essere “licenziato” da Trump, non testimonierà davanti a una sottocommissione della Camera che sta indagando sulla risposta all’epidemia di Coronavirus. La Casa Bianca ha, infatti, bloccato l’audizione del direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Niaid) la prossima settimana a Capitol Hill, affermando che sarebbe “controproducente”. “La commissione per gli Stanziamenti ha chiesto di avere un’audizione la settimana prossima del dottor Fauci davanti alla ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - il Sud si blinda : no ai rientri. La rabbia dei fuorisede : «Tornare a casa non è un capriccio»

Il Coronavirus rischia di spazzare via anche Trump dalla Casa Bianca

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Casa Coronavirus, disinfettare casa: ecco come e con quali prodotti RomaToday Coronavirus, aumenta il numero di migranti in quarantena in Italia: lo annuncia il garante Palma

Sale il numero dei migranti che si trovano sottoposti a misure di quarantena precauzionale, poiché sono appena giunti sul territorio italiano o perché sono entrati in contatto con casi confermati di p ...

Coronavirus a Napoli, il bar è chiuso ma serve caffé da una finestra del locale

Il bar al corso Garibaldi, a Napoli, è chiuso, come prevede l’ordinanza anti-contagio che consente solo le consegne a domicilio. Ma una dipendente utilizza la finestra del locale che sporge sulle stra ...

