Coronavirus Italia, le ultime notizie: il bollettino del 2 maggio (Di sabato 2 maggio 2020) Come ogni giorno è stato divulgato il bollettino della Protezione Civile con tutti i dati aggiornati in merito di nuovi contagi, guarigioni e decessi. A poco più di un giorno dall’inzio della Fase 2, prevista da lunedì 4 maggio, l’Italia freme per ripartire. Coronavirus: il bollettino Nella giornata di oggi si registra un aumento dei decessi, se ne contano 474. Un dato anomalo non in linea con quello degli ultimi giorni, pare a causa dell’inserimento delle morti avvenute in un conteso extra-ospedaliero risalenti a tutto il mese di aprile e segnalato solo oggi. In totale i decessi ospedalieri contano le 280 persone. Per quanto riguarda i nuovi casi, nella giornata di oggi si sono registrati 1900 nuovi, tra le regioni più colpite ci sono la Lombardia con 533 unità e Piemonte con 495 unità. Attualmente malati sono ... Leggi su thesocialpost Classifica morti coronavirus nel mondo : Italia al secondo posto con oltre 28000 decessi - USA in testa

Gli stili di vita al tempo del coronavirus : l’identikit dell’italiano in quarantena

Coronavirus Italia - 1900 casi in più e 474 morti (329 in Lombardia) (Di sabato 2 maggio 2020) Come ogni giorno è stato divulgato ildella Protezione Civile con tutti i dati aggiornati in merito di nuovi contagi, guarigioni e decessi. A poco più di un giorno dall’inzio della Fase 2, prevista da lunedì 4, l’freme per ripartire.: ilNella giornata di oggi si registra un aumento dei decessi, se ne contano 474. Un dato anomalo non in linea con quello degli ultimi giorni, pare a causa dell’inserimento delle morti avvenute in un conteso extra-ospedaliero risalenti a tutto il mese di aprile e segnalato solo oggi. In totale i decessi ospedalieri contano le 280 persone. Per quanto riguarda i nuovi casi, nella giornata di oggi si sono registrati 1900 nuovi, tra le regioni più colpite ci sono la Lombardia con 533 unità e Piemonte con 495 unità. Attualmente malati sono ...

GassmanGassmann : 28.236 deceduti in Italia con coronavirus.?? rip - RaiNews : In Italia ci sarebbero ancora 57 milioni di persone esposte al #coronavirus. Allora quali sono le regole per salvar… - PiazzapulitaLA7 : Bersani: “Possibile che in Italia solo il 6% dei contribuenti dichiarano più di 50 mila €? Questi dati li leggono a… - AdryWebber : RT @Fiero70600786: @lunastorta13 @Athena03038150 @MauriNewWorld @AdryWebber @97Francesco16 @Valerio50810961 @tatiana_orsa @MoriMrc @laperla… - Reale_Scenari : Ricapitolando. Abbiamo altri 474 morti con impennata rispetto a ieri (269). Nuovi contagiati 1900 con un livello a… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus in Italia: news di oggi sul contagio Sky Sport Coronavirus, 1.900 contagi in 24 ore: in Piemonte lo stesso numero di nuovi casi della Lombardia. In un giorno registrate 474 vittime

Continua a scendere il numero di persone attualmente affette da coronavirus in Italia, anche se il dato di oggi è in rallentamento rispetto a ieri: sono scesi a 100.704, con un decremento di 239 perso ...

Coronavirus in Italia, al 2 maggio quasi 80mila guariti, in calo i malati

Trend in calo per i contagi da coronavirus in Italia al 2 Maggio 2020. Sono 79.914 i guariti dal coronavirus in Italia, con un incremento di 1.665 rispetto a ieri. Il dato è stato reso noto dalla Prot ...

Continua a scendere il numero di persone attualmente affette da coronavirus in Italia, anche se il dato di oggi è in rallentamento rispetto a ieri: sono scesi a 100.704, con un decremento di 239 perso ...Trend in calo per i contagi da coronavirus in Italia al 2 Maggio 2020. Sono 79.914 i guariti dal coronavirus in Italia, con un incremento di 1.665 rispetto a ieri. Il dato è stato reso noto dalla Prot ...