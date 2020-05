Coronavirus Italia: dati contagio Regioni del 2 maggio – LIVE (Di sabato 2 maggio 2020) La situazione del Coronavirus in Italia: i dati del contagio nelle singole Regioni del 2 maggio, i numeri LIVE e gli aggiornamenti. Purtroppo una giornata in cui tornano a crescere i decessi a causa del Coronavirus in Italia: pesa molto il dato della Lombardia, in queste ultime 24 ore, mentre tutti gli altri fattori sembrano … L'articolo Coronavirus Italia: dati contagio Regioni del 2 maggio – LIVE è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews Coronavirus Italia - bollettino Protezione civile oggi 2 maggio : morti - contagi - guariti

Coronavirus - oltre 207.000 casi totali in Italia. Fontana - ‘Dal 4 maggio via nostre restrizioni’. Riaprono i set a Roma – DIRETTA

Coronavirus - i morti e i contagiati in Italia (Di sabato 2 maggio 2020) La situazione delin: idelnelle singoledel 2, i numerie gli aggiornamenti. Purtroppo una giornata in cui tornano a crescere i decessi a causa delin: pesa molto il dato della Lombardia, in queste ultime 24 ore, mentre tutti gli altri fattori sembrano … L'articolodel 2è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

GassmanGassmann : 28.236 deceduti in Italia con coronavirus.?? rip - RaiNews : In Italia ci sarebbero ancora 57 milioni di persone esposte al #coronavirus. Allora quali sono le regole per salvar… - PiazzapulitaLA7 : Bersani: “Possibile che in Italia solo il 6% dei contribuenti dichiarano più di 50 mila €? Questi dati li leggono a… - EnzoBoccanera : RT @RaiNews: #Coronavirus, #FaseDue. #Casellati: 'Riaprire i cantieri per riaprire l'Italia' - VivMilano : RT @Adnkronos: #Coronavirus, impennata decessi in #Italia: 474 da ieri -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus in Italia: news di oggi sul contagio Sky Sport Coronavirus, il virologo: «Il virus è in grande ritirata dall'Italia»

«Continua la grande ritirata di Sars-CoV-2 dall'Italia». Parola del virologo Guido Silvestri, docente alla Emory University di Atlanta (Usa), che commenta sui social gli ultimi dati della Protezione c ...

Turismo, la “primavera nera” sui laghi. Come ripartire?

Le voci di uno dei settori del territorio più colpiti dalla crisi legata al Coronavirus. Tra preoccupazioni, difficoltà ma anche idee e proposte per il futuro (Foto di Antonella Martinelli) Disdette, ...

«Continua la grande ritirata di Sars-CoV-2 dall'Italia». Parola del virologo Guido Silvestri, docente alla Emory University di Atlanta (Usa), che commenta sui social gli ultimi dati della Protezione c ...Le voci di uno dei settori del territorio più colpiti dalla crisi legata al Coronavirus. Tra preoccupazioni, difficoltà ma anche idee e proposte per il futuro (Foto di Antonella Martinelli) Disdette, ...