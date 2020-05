Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 2 maggio: morti, contagi, guariti (Di sabato 2 maggio 2020) Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 2 maggio: morti, contagi, guariti Dopo la decisione di rimodulare le consuete conferenze stampa delle 18, i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia sono stati diramati tramite un bollettino diffuso sul sito internet della Protezione civile. Questi i numeri del bollettino di oggi, sabato 2 maggio. Il bilancio odierno è di 100.704 attualmente positivi (ieri erano 100.943, -239), 28.710 morti (ieri 28.236, +474) e 79.914 guariti (ieri 78.249, +1665). Il numero dei casi totali ammonta dunque a 209.328 (ieri 207.428, +1.900). In isolamento domiciliare ci sono invece 81.808 persone (ieri 81.796,+12); in terapia intensiva ci sono oggi 1.539 pazienti (ieri 1.578, -39); i ricoverati con sintomi sono invece 17.357 (ieri 17.569, -212). I tamponi effettuati oggi sono ... Leggi su tpi Coronavirus Italia : dati contagio Regioni del 2 maggio – LIVE

Coronavirus - oltre 207.000 casi totali in Italia. Fontana - ‘Dal 4 maggio via nostre restrizioni’. Riaprono i set a Roma – DIRETTA

Coronavirus - i morti e i contagiati in Italia (Di sabato 2 maggio 2020)Dopo la decisione di rimodulare le consuete conferenze stampa delle 18, i dati inerenti all’emergenzainsono stati diramati tramite undiffuso sul sito internet della. Questi i numeri deldi, sabato 2. Il bilancio odierno è di 100.704 attualmente positivi (ieri erano 100.943, -239), 28.710(ieri 28.236, +474) e 79.914(ieri 78.249, +1665). Il numero dei casi totali ammonta dunque a 209.328 (ieri 207.428, +1.900). In isolamento domiciliare ci sono invece 81.808 persone (ieri 81.796,+12); in terapia intensiva ci sono1.539 pazienti (ieri 1.578, -39); i ricoverati con sintomi sono invece 17.357 (ieri 17.569, -212). I tamponi effettuatisono ...

GassmanGassmann : 28.236 deceduti in Italia con coronavirus.?? rip - RaiNews : In Italia ci sarebbero ancora 57 milioni di persone esposte al #coronavirus. Allora quali sono le regole per salvar… - PiazzapulitaLA7 : Bersani: “Possibile che in Italia solo il 6% dei contribuenti dichiarano più di 50 mila €? Questi dati li leggono a… - MichelottiMarco : RT @RadioSavana: Firenze è passata dalla Divina Commedia di Dante alle baruffe delle #risorseINPS africani che si azzuffano in strada per r… - Adnkronos : #Coronavirus, il bilancio dell'emergenza in #Italia -