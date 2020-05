Coronavirus | in Italia 209 328 contagiati totali | 28 710 deceduti e 79 914 guariti FOTO

GassmanGassmann : 28.236 deceduti in Italia con coronavirus.?? rip - RaiNews : In Italia ci sarebbero ancora 57 milioni di persone esposte al #coronavirus. Allora quali sono le regole per salvar… - PiazzapulitaLA7 : Bersani: “Possibile che in Italia solo il 6% dei contribuenti dichiarano più di 50 mila €? Questi dati li leggono a… - ferlazzop : RT @RadioSavana: Firenze è passata dalla Divina Commedia di Dante alle baruffe delle #risorseINPS africani che si azzuffano in strada per r… - ItaliaaTavola : Dal 4 maggio test per 150mila Virus, tornano a crescere i decessi #CORONAVIRUS #2maggio -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus in Italia: news di oggi sul contagio Sky Sport Coronavirus: l'aggiornamento sui dati in Italia

A oggi, in Italia, il totale delle persone che hanno contratto il coronavirus che causa il Covid-19 è 209.328, con un incremento rispetto a ieri di 1.900 nuovi casi. Il numero totale di attualmente po ...

Coronavirus: isolata “Clinica Latina” nel quartiere San Giovanni

A seguito del focolaio di contagi (22 positivi) riscontrati nella RSA “Clinica Latina” di via Vulci, nel quartiere San Giovanni (Municipio Roma 7), i consiglieri di Fratelli d’Italia Fulvio Giuliano e ...

A oggi, in Italia, il totale delle persone che hanno contratto il coronavirus che causa il Covid-19 è 209.328, con un incremento rispetto a ieri di 1.900 nuovi casi. Il numero totale di attualmente po ...A seguito del focolaio di contagi (22 positivi) riscontrati nella RSA “Clinica Latina” di via Vulci, nel quartiere San Giovanni (Municipio Roma 7), i consiglieri di Fratelli d’Italia Fulvio Giuliano e ...