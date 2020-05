Coronavirus in Europa: in Spagna la prima giornata all’aria aperta per tutti, mentre la Francia proroga lo stato d’emergenza [FOTO] (Di sabato 2 maggio 2020) La Spagna, uno dei Paesi più colpiti dalla pandemia di Coronavirus, inizia a respirare. Da oggi è possibile praticare attività motorie individuali all’aperto in tutto il Paese per la prima volta dopo 48 giorni di lockdown. Nei comuni con più di 5mila abitanti, agli over 70 sono state riservate, per uscire, le fasce orarie dalle 10 alle 12 e dalle 19 alle 20. Dalle 6 alle 10 del mattino e dalle 20 alle 23 sono invece gli spazi per tutti coloro che hanno più di 14 anni. Il pomeriggio è riservato ai bambini accompagnati da un adulto. Dopo le nove, anche grazie alla splendida giornata, le strade a Madrid, Barcellona e Valencia, erano affollate, anche se in generale le persone hanno mantenuto le distanze di sicurezza. I contagi sono saliti di 1.366 casi da ieri: il numero complessivo di persone che hanno contratto il Coronavirus in Spagna ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus Europa : oltre 140.000 i morti - Italia e Regno Unito i paesi più colpiti

